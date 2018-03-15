Турция уничтожила более 3,5 тысячи боевиков с начала операции в Африне

Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3524 боевиков PYD, YPG, а также группировки ИГ, сообщает в четверг генеральный штаб ВС Турции.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, в среду сообщалось о 3444 нейтрализованных боевиках.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3524 члена террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 44 турецких военных.