Израильская артиллерия обстреляла сектор Газа

Израильская артиллерия открыла в четверг огонь по сектору Газа. Об этом проинформировал новостной портал Maan.

По его данным, по меньшей мере четыре снаряда поразили наблюдательные пункты "сопротивления" восточнее квартала Эш-Шуджаия в городе Газа. Кроме того, удары были нанесены в районе Бейт-Хануна на севере палестинского анклава. Сообщается также, что беспилотный летательный аппарат атаковал цели в лагере беженцев Джабалия, находящемся в северной части сектора, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

О потерях среди палестинцев информации пока не поступало. Между тем, по сведениям Maan, к месту ударов пытаются проехать машины скорой помощи.