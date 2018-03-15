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НАТО увеличит миссию в Афганистане до 18 тысяч человек
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана проведен основной этап с боевой стрельбой Видео
Лавров: России нечего опасаться, продавая Турции комплексы С-400
В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в силах гражданской обороны
Жители Алеппо молили Аллаха о скорейшей смерти Alif.TV (Видео)
Турция уничтожила более 3,5 тысячи боевиков с начала операции в Африне
Когда начинается месяц Раджаб?
Существует ли разница между значениями имен Аллаха «Рахман» и «Рахим»? Ислам в вопросах
В Пакистане произошел взрыв, погибли 9 человек
На Ангелу Меркель совершено нападение Видео
Премьер-министр Великобритании объявила о выдворении из страны российских дипломатов
В ООН назвали самую счастливую страну мира
Саудовский принц совершил суицид в аэропорту
Мэру Лондона неоднократно поступали антимусульманские послания
Генсек: Связи между ОИС и Азербайджаном - выдающиеся
Война в Сирии унесла жизни 2500 детей за последние 3 года - ООН
В Библии написано, что сестра пророка Мусы (а) также была пророком. Верно ли это? Ислам в вопросах
В Турции в перестрелке с террористами погибли 2 военнослужащих
Трамп уволил Тиллерсона c поста Госсекретаря США
Американцы разрешили: Россия собирает трупы своих солдат в Сирии
Первые лица государств за столом Фотолента
Пентагон: "Талибан" заинтересован в мирных переговорах
Операция "Оливковая ветвь": уничтожено 3 393 террориста