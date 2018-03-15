Лавров: России нечего опасаться, продавая Турции комплексы С-400

России нечего опасаться, продавая Турции зенитные ракетные комплексы С-400.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Не думаю, что здесь нам следует опасаться", - сказал он.

"Те договоренности, которых удалось достичь по Сирии, они беспрецедентны. Мы смогли объединить трех игроков, далеко не одинаково смотрящих на ситуацию в Сирии, далеко не одинаковые интересы преследующие в этом регионе, - Россию, Турцию и Иран. Но осознание того, что мы все живем бок о бок, что нам нужно понимать интересы друг друга и искать договоренности, которые будут позволять работать на этом внешнеполитическом фронте таким образом, чтобы эти интересы не вступали в конфронтации, а были как-то примирены, я считаю, что это величайшее завоевание", - подчеркнул Лавров.