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В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана проведен основной этап с боевой стрельбой

Проведен основной этап с боевой стрельбой широкомасштабных учений, проводимых в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, на этом этапе войска выполнили задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесением контрударов восстановление линии обороны по выгодным рубежам с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

В различных полигонах и учебных участках, мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практический запуск ракет и бомбардировки с применением новых систем вооружения.

Побывав в полевом командном пункте учений, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил умение привлеченного к учениям руководящего состава управлять войсками, а также способности военнослужащих выполнить боевые задачи и дал указание наградить офицеров и солдат, продемонстрировавших профессионализм.


Опубликовано:15 Март, 2018  17:12, ]]>Печать]]>
 
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