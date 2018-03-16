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Армяне нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 90 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Джафарли Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:16 Март, 2018  09:42, ]]>Печать]]>
 
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