Читатель спрашивает: Дозволено ли носить браслеты или иные предметы в виде амулета от сглаза?

Ислам осуждает любое действие, которое препятствует истинному познанию Аллаха. Сам по себе амулет от сглаза не способен защитить человека от каких-либо бед. Человек, предполагающий такое совершает огромную ошибку. Если он делает это намеренно, то у него изъян в имане Аллаху и это ширк (нововведение в религии). Однако использовать предметы украшения в виде амулетов от сглаза с намерением именно предметов украшения, - не грех. Человек, который признает, что амулет от сглаза не способен никаким образом повлиять на его судьбу, может использовать его в качестве предмета украшения. Отметим, что в данном случае речь идет не о желательном или одобряемом деянии, а о допустимости подобного действия.