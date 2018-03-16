ВВС Турции разбрасывают листовки над Африном

ВВС Турции разбрасывают листовки над сирийским городом Африн, с призывом к мирному населению, в которых говорится, что целью ВС Турции являются террористы, а не мирное население.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

В листовках отмечается, что мирное население, которое под давлением террористов вынуждено держать так называемую «оборону» города Африн, должно сложить оружие.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.