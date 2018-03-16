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Апелляционный суд в Греции отказал Турции в выдаче восьми военнослужащих

Апелляционный суд в Греции ответил отказом на третий запрос Турции о выдаче восьмерых турецких военнослужащих, сообщает Афинское агентство новостей.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, военнослужащие бежали в Грецию 16 июля 2016 года на вертолете после попытки госпереворота в Турции.

Решение отказать в экстрадиции было принято единогласно.

Суд пришел к выводу, что есть все основания подозревать, что лица, выдачи которых добивается Турция, не получат справедливого судебного разбирательства на родине и, кроме того, существует угроза пыток.

Новый запрос турецких властей, в котором говорится о восьми преступлениях, не содержит ничего нового по сравнению с прежними запросами, считает суд.

В новом запросе турецкие власти обвиняют военных в попытке свергнуть правительство Турции, попытке свержения конституционного строя, свержения Национального собрания Турции или воспрепятствования выполнения его обязанностей, в участии в вооруженной террористической организации, в покушении на убийство, в побеге в иностранное государство, в угоне военной техники и повреждении военного имущества.

Турция требовала экстрадиции восьмерых военных, обвиняя их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана.

Прокурор предложила апелляционному совету Верховного суда Греции ответить отказом на третий запрос Турции. Она сослалась на предыдущие решения Ареопага — Верховного суда Греции. По словам прокурора, если турецкие военнослужащие будут экстрадированы на родину, им грозит серьезная опасность подвергнуться пыткам, они будут лишены справедливого судебного разбирательства. Прокурор указала, что в своей третьей просьбе турецкие власти не добавили никаких доказательств того, что будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

В суде в качестве свидетелей выступили бывший генеральный секретарь министерства юстиции, вице-президент Союза по правам человека Яннис Иоаннидис и писатель Апостолос Доксиадис. Свидетели сообщили о нарушениях прав человека в Турции, тюремном заключении и увольнении государственных служащих, в том числе более 4,5 тысячи судей. По их словам, после предыдущих решений Ареопага ситуация в Турции не изменилась.

Сами военнослужащие отрицали обвинения и заявили, среди прочего, что пострадали их семьи в Турции.


Опубликовано:16 Март, 2018  17:02, ]]>Печать]]>
 
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