Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю всем вам здоровья и хорошего настроения.

Имеющий древнюю историю на азербайджанской земле Новруз байрамы из давнего прошлого проник до самых глубоких слоев нашего духовного мира, послужил формированию священных ценностей и стал неотъемлемой частью национального самосознания. Этот праздник, демонстрирующий оптимистическую философию наших предков, символизирует чувство благодарности Всевышнему за изобилие.

Желаю, чтобы этот прекрасный праздник своим приходом принес в каждый дом, каждый очаг достаток и много радостей.

Поздравляю вас с Новруз байрамы!».