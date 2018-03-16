Режим прекращения огня был нарушен 115 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз

Как сообщает İslam.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Бала Джафарли Газахского района и позиции на безымянных высотах.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилебурт Тертерского района, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского,Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.