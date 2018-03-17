Страны ЕС предложили ввести новые санкции против Ирана

Великобритания, Франция и ФРГ предложили ввести новые санкции против Ирана в связи с ядерной программой страны.

Как передает İslam.az, об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"В ближайшее время мы распространим список лиц и организаций, против которых, по нашему мнению, должны быть введены санкции", - говорится в документе.

Также в документе сообщается, что страны провели переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа для разработки документа.

Ранее вице-президент США Майк Пенс пригрозил выходом Штатов из ядерной сделки с Ираном.