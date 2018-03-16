Читатель спрашивает: Что такое «асмауль-хусна»?

В переводе это означает «прекрасные имена». Так называются имена Аллаха. К Аллаху можно отнести все мыслимые атрибуты, далекие от изъяна. И, наоборот, плохие имена и атрибуты далеки от Него. Выбрав среди имен Аллаха 100, назвали «асмауль-хусной». Часть из них многократно встречается в тексте Корана. Например, Рахман, Рахим, Кярим, Азим, Малик и т.д. Первым в ряду «асмауль-хусны» стоит имя Аллах, как-бы вобрав в себя остальные 99. «Асмауль-хусна» также является одним из видов зикра. Можно поминать эти имена как в отдельности, так и вместе,это большой саваб.