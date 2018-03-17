США всегда готовы ввести новые санкции против Ирана, заявил Белый дом

США пока не вводят новые санкции против Ирана, но всегда рассматривают такую возможность.





Как передает Islam.az, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"У нас нет никаких новых объявлений насчет санкций, но мы всегда рассматриваем наилучший способ продвигать и защищать американцев и продвигать повестку дня президента (США)", - заявила Сандерс на брифинге.

Таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос, готовы ли США ввести новые санкции против Ирана, что ранее предложили Великобритания, Франция и Германия. По данным агентства Рейтер, Лондон, Париж и Берлин направили странам-членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и ролью в сирийском конфликте.