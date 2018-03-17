Порошенко объявил о начале операции Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военными ВСУ на Луганщине, заявил о завершении антитеррористической операции и о переходе к операции Объединенных сил, сообщает УНИАН.

Порошенко отметил, что во время АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса: «АТО - это самое главное, чем мы всегда должны гордиться. Именно потому, что АТО уверенно приближалась к быстрому и победному завершению, Россия бросила свои регулярные подразделения на помощь наемникам-боевикам».

«Теперь уже и юридически АТО завершается. Я благодарен Верховной раде Украины за то, что она почти конституционным большинством поддержала мой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», - подчеркнул он.

«Этим законом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украину... мы меняем формат операции, руководство переходит к ВСУ, АТО изменена на операцию Объединенных сил, в подчинение руководства Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами», - отметил президент.

Ранее Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.