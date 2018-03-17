Россия выдворяет 23 британских дипломата

Российский МИД объявил персонами нон-грата 23-х сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули пределы страны в течение недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Также Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, объявлено о прекращении деятельности Британского совета "в связи с неурегулированностью его статуса".

Указывается,чтро надлежащие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.