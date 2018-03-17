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Новый глава ЦРУ была резидентом разведки США в Баку

Новый директор Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел, назначенная на эту должность президентом Дональдом Трампом, не только участвовала в пытках над подозреваемыми в терроризме (о чем заявил перебежчик Эдвард Сноуден), она  являлась еще и резидентом ЦРУ в Азербайджане и других странах. Это утверждает известный блогер, публикующийся под ником colonelcassad (Борис Александрович Рожин, военный аналитик Центра военно-политической журналистики. – Ред.) в своем расследовании, размещенном на ресурсе Livejournal, передает İslam.az со ссылкой haqqin.az.

Так кто же та избранница президента Трампа, которая возглавит на ближайшие годы Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ. – Ред.)? - задается вопросом блогер.

Джина Чери Хаспел (Gina Cheri Haspel) родилась 1 октября 1956 года. В возрасте 29 лет поступила на работу в разведку.

Обратившись к англоязычным ресурсам, colonelcassad выяснил, что за первые годы службы Хаспел повидала немало достопримечательностей многих уголков мира - как говорится, занималась «оперативным туризмом».

Кроме многочисленных краткосрочных командировок, в ее послужном списке 8 лет работы в зарубежных резидентурах ЦРУ в Эфиопии (1987 - 1989), Турции (1990 - 1992, 2000 - 2002) и Азербайджане (1996 - 1998).

Руководила она и секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде. «Кстати, именно в электронных СМИ в ноябре 2016 года впервые «засвечено» имя Джины Хаспел как сотрудницы ЦРУ, связанной с проведением тайных операций, незаконными арестами и пытками. В результате утечки из Лэнгли был опубликован список из почти 50 фамилий…» - пишет блогер.

В 2003 году Джина Хаспел возглавила аппарат директора Контртеррористического центра ЦРУ Хосе Родригеса. Когда он был повышен по работе до руководителя Национальной службы агентурной разведки, Хаспел последовала за ним. В 2008 - 2012 годы Джина Хаспел опять за рубежом - в Лондоне официально представляет ЦРУ в MI-5 и MI-6. А в 2012 году из Лондона - прямиком на международную арену - на работу в представительство ООН в Нью-Йорке.

В 2013 году тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан предложил кандидатуру Хаспел на должность руководителя Национальной службы агентурной разведки, и с конца февраля и до начала мая она исполняет обязанности главы этой структуры. «Однако назначение не последовало из-за скандала с уничтожением в 2005 году видеоматериалов, свидетельствовавших о применении пыток сотрудниками разведки в Таиланде (сотрудники ЦРУ проводили «зачистку» улик, подтверждающих нарушение американцами прав человека!). На пост руководителя Национальной службы агентурной разведки был назначен Френсис Арчибальд, Хаспел удовольствовалась постом его заместителя. После года работы в этой должности она опять отбывает в Великобританию, руководителем резидентуры (2014 - 2016)». 2 февраля 2017 года Джина Хаспел становится заместителем директора ЦРУ. Кстати, в том же 2017 году Европейский центр по конституционным правам и правам человека обращался в прокуратуру Германии с просьбой о выдаче ордера на арест Джины Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме.

Основанием к тому стал доклад небезызвестной правозащитной организации «Amnesty International», в котором указывалось, что Хаспел причастна к пыткам в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде и уничтожению свидетельств о них.

Вот такие штрихи к портрету!


Опубликовано:17 Март, 2018  13:13, ]]>Печать]]>
 
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