Меркель: Мусульмане - часть немецкого общества

Мусульмане являются частью немецкого общества, а значит и Ислам не чужд Германии, сказала федеральный канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", комментируя заявление главы МВД Хорста Зеехофера о том, что «исламу не место в Германии», канцлер напомнила, что христианство и иудаизм внесли вклад в историческое развитие Германии, однако на сегодня в стране проживает около четырех миллионов мусульман, и поэтому, естественно Ислам также сказывается на обществе.

По словам политика, власти Германии хотят лишь, чтобы «Ислам не противоречил Конституции страны». «В прошлом я неоднократно заявляла об этом, причем открыто. Необходимо прилагать усилия для мирного сосуществования между представителями различных религий»,- отметила она.