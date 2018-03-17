Читатель спрашивает: Можно ли создать семью, не сыграв свадьбу,лишь зачитав кябин и зарегистрировавшись в ЗАГСе?

Согласно шариату, при создании семьи обязательно следует заключить кябин (брак) с соблюдением всех требований. Не обязательно сыграть свадьбу и приглашать гостей. Однако это желательное деяние. В Исламе в некоторых случаях созывать гостей и устраивать угощения считается желательным деянием. Одним из этих случаев является создание семьи. При этом родственники собираются вместе, даже те, кто давно не виделся. Кроме того, при этом, посредством свадьбы, как бы объявляется о заключении брака. Таким образом, устраняются предпосылки каких-либо домыслов относительно взаимоотношений двух махрамов. Вместе с тем, если из-за материальных затруднений или иных причин нет возможности сыграть свадьбу, то достаточно заключить кябин и зарегистрироваться в соответствующем государственном органе.