Турция не завершила операцию «Оливковая ветвь» - пресс-секретарь президента

Турция еще не завершила операцию «Оливковая ветвь», которая направлена на уничтожение террористов, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в понедельник турецкиe СМИ.

По словам Калына, в настоящее время ВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» осуществляют разминирование улиц и площадей в Африне.

Пресс-секретарь отметил, что Турция также приступила к оказанию гуманитарной помощи мирному населению Африна.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.