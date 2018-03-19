Вертолеты коалиции США провели эвакуацию главарей ИГ в Сирии

Вертолёты международной коалиции во главе с США эвакуировали на северо-востоке Сирии группу главарей террористической организации ИГ.

Как пишет SANA со ссылкой на собственный источник, три вертолёта совершили посадку в районе городе Камышли, откуда забрали четверых главарей ИГ иракского происхождения.

Отмечается, что пока неизвестно, куда направлялись данные вертолёты, передает İslam.az со ссылкой на RT.

Ранее в Минобороны России рассказали, что военные США препятствуют прибытию в Ракку гуманитарных организаций.

В сентябре 2017 года СМИ также сообщили о возможной эвакуации из сирийского района Дейр эз-Зора нескольких командиров ИГ американскими вертолётами.