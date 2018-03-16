С праздником Новруз, уважаемые читатели!

Как и во многих странах мира, в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Новруз – древний народный праздник, символизирующий приход весны, буквально означающий «Новый день».

Новруз отмечается в день начала в Северном полушарии астрономической весны, когда наступает равноденствие утра и ночи (20,21 и 22 марта). Некоторые народы связывают приход весны с пробуждением природы, , знаменуя его как начало нового года.

С древних времен наряду с Ираном, Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и некоторыми другими восточными народами, азербайджанские тюрки также празднуют приход весны как наступление нового года

30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, 23 февраля 2010 года ООН объявила 21 марта «Международным днем Новруз».

В Азербайджане этот праздник отмечается очень торжественно. В связи с этим на территории всей страны проводятся праздничные мероприятия.

В этом году весна в Азербайджан придет 20 марта в 20:15:30 по бакинскому времени.

Уважаемые читатели!

Коллектив сайта islam.az поздравляет Вас с праздником Новруз. Желаем Вам счастья, благополучия, желаем любить Аллаха, быть среди любимых рабов Всевышнего! Пусть Ваша жизнь будет благоухать как солнечный весенний день! С праздником!