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Ночь на 23 марта - ночь Рагаиб: деяния этой ночи

Первая ночь на пятницу в месяце Раджаб называется ночью Рагаиб. Эта ночь имеет множество достоинств. Пророк Мухаммад (с) говорил мусульманам: «Не будьте беспечны относительно первой ночи на пятницу в месяце Раджаб. Ангелы называют ее ночью Рагаиб».

В этом году ночь Рагаиб приходится на ночь с 22-го на 23-е марта.

Затем он рассказал им о деяниях, которые желательно совершить в эту ночь:

«В первый четверг месяца Раджаб совершите пост.

Когда наступит ночь на пятницу, то между вечерним и ночным намазом выполните шесть желательных намазов по два раката.

В каждом ракате этих желательных намазов после «Аль-фатихи» прочтите 3 раза суру «Гядр» и 12 раз суру «Ихлас».

После завершения намазов 70 раз скажите «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин-наби ва ‘аля алихи». Затем совершите земной поклон и скажите в нем 70 раз: «Суббуху, куддусу, раббуль-маляикати вар-рух».

После земного поклона 70 раз скажите: «Рабби-гфирли вархам ва таджаваз ‘ан ма та’лям, иннакя анталь-‘алийуль-а’зам».

Затем совершите еще один земной поклон и еще 70 раз скажите в нем: «Суббуху, куддусу, раббуль-маляикати вар-рух».

После этого обратитесь со своими нуждами к Всевышнему Аллаху и ваши нужды будут удовлетворены».

Затем Пророк продолжил: «Тому, кто совершит эти желательные намазы и деяния, Аллах простит все прошлые грехи и дарует ему возможность заступиться в день суда за семьсот человек из своего семейства. А в первую ночь, которую он проведет в могиле, Аллах направит к нему награды этих намазов и деяний, которые придут к нему в великолепном облике и скажут ему: «О наш друг, ты спасся от всех тягот и страданий».


Опубликовано:21 Март, 2018  21:31, ]]>Печать]]>
 
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