Порошенко: В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО

В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью изданию «Hamburger Abendblatt», сообщает Islam.az.

Как уверяет Порошенко, уже до конца 2019 года страна получит план действий по членству в альянсе.

Порошенко считает, что, в случае вступления Украины в альянс, НАТО станет сильным и эффективным, как никогда.

"Украина стремится как можно быстрее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС", - заявил президент.

При этом он отметил, что страна тратит на оборону 6% ВВП, что в четыре раза больше, чем у ряда членов НАТО.

Также Порошенко сообщил о росте сторонников идеи о вступлении в Альянс: сейчас их уже 59% от общего числа населения страны. При этом в 2013 году таких людей было только 13%.