Читатель спрашивает: Попадает ли произнесший перед смертью шахаду человек в Рай, а не произнесший – в Ад?

Последние мгновения жизни человека всецело зависят от того, как он прожил всю свою жизнь. Обычно люди, которые прожили жизнь с иманом и не совершали больших грехов, не мучаются перед смертью. Ангел смерти предстает перед ними в красивом обличии, и прощаются они с жизнью легко. И, наоборот, грешники видят ангела смерти в страшном обличии и приходят от этого в ужас, мучаются на смертном одре.

Что касается произнесения шахады, это можно принять как знамение о состоянии человека уже после кончины. Как известно, некоторые плохие люди перед смертью отказываются произносить шахаду. А это означает, что начинается мучительное пребывание этих людей в иной жизни. Но, как и в любом вопросе, здесь могут быть исключения. Например, неверно думать, что в загробной жизни мучения ждут человека, который просто не успел произнести шахаду в последний момент жизни.