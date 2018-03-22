Примерно 19 тысяч человек задержаны на конец января в Ираке из-за предполагаемых связей с террористической группировкой ИГ, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Помимо этого, с 2013 года свыше 3 тысяч обвиняемых приговорены иракскими властями к высшей мере наказания - смертной казни, передает Islam.az.

В соответствии с данными за январь, которые предоставили AP неназванные иракские чиновники, в общей сложности в Ираке были задержаны 27 849 человек. Из них около 8 тыс. находятся под стражей по обвинению в террористической деятельности за период с 2013 по 2018 годы.