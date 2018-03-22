Террористы заминировали священный Коран в Африне

Террористы YPG/PKK в одном из домов Африна прикрепили к священному Корану самодельное взрывное устройство, передает Islam.az со ссылкой на агентство Анадолу.

Части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии (СОА) продолжают разминировать территорию районов и населенных пунктов северо-запада Сирии, очищенных от террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ в рамках операции «Оливковая ветвь».

В ходе осмотра дома в селении Шейх Обасы турецкие военнослужащие обнаружили взрывное устройство, подсоединенное к висящему на стене священному Корану.

Турецкие саперы обезвредили взрывное устройство, предотвратив тем самым возможные потери среди мирного населения.