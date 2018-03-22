Читатель спрашивает: Как быть женщине, если муж запрещает ей носить хиджаб, и даже грозится выгнать за это ее из дома?

Хиджаб обязателен для женщины, и она должна постараться носить его, приложив для этого все усилия. Если муж против, она должна попытаться объяснить ему важность и необходимость хиджаба. Если это не поможет, она должна попросить помощи у родственников, чтобы те вразумили мужчину. Но если ни одно средство не поможет, женщина должна постараться как можно тщательнее покрываться при выборе одежды, а также избегать общения с намахрамами. В то же время следует молить Аллаха, чтобы Он наставил мужа на верный путь. Мужчина, который препятствует жене носить хиджаб, является большим грешником, вся ответственность за это лежит на нем, и в Судный день его ждет суровое наказание за данный поступок.