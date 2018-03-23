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Владимир Путин победил на выборах президента с 76,69% голосов

Действующий глава Российского государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов; второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77% голосов.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.

Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,68% голосов избирателей.


Опубликовано:23 Март, 2018  14:11, ]]>Печать]]>
 
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