The Times: 20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов

Выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" готовы 20 стран.

Как передает Islam.az, об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, меры против России будут приниматься 26 марта. Стартует западная кампания с отзыва посла Евросоюза из Москвы.

"Беспрецедентный скоординированный раунд выдворений начнется в понедельник с отзыва посла Европейского союза в Москве на четыре недели", — пишет The Times.

Соответствующее решение было принято 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова обвинила РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и назвала препарат.

Последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов согласились Литва, Ирландия, Франция и Германия.

Помимо этого, отмечается, что готовы выслать сотрудников российских дипведомств Чехия, Нидерланды, Болгария, Дания, Эстония, Латвия, и другие.

США также рассматривают подобный вариант, но "пока не определились с мерами в отношении Москвы".