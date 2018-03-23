Читатель спрашивает: Можно ли принимать халяльную пищу в ресторане, где подают спиртное?

Участие в застольях, проводимых в ресторанах и иных подобных заведениях, где подают спиртное, является грехом. В данном случае подразумевается участие на свадьбах, именинах и т.д. Если даже на подобных мероприятиях человек будет сидеть за столом, где нет спиртных напитков, то все равно будет считаться участником общего собрания, где распивают запретные напитки. Но если в общественных заведениях каждый принимает пищу в отдельности, то распивание кем-то спиртных за иными столами не станет поводом для греха других. То есть, если человек в ресторане будет принимать халяльную пищу, а остальные клиенты заведения будут распивать спиртное, то это не будет считаться ему грехом.

Вместе с тем, верующим лучше воздержаться от посещения подобных заведений, отдавая предпочтение местам, где подают лишь халяльную пищу. Тем самым они отдаляться от греховной обстановки, а также принесут материальную пользу верующим лицам.