В Афганистане десять террористов подорвались на собственной мине

На северо-западе Афганистана десять террористов стали жертвами собственной мины, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".





По сведениям военных, 10 террористов погибли и четверо ранены в результате подрыва на собственной мине на территории селения Сархауз уезда Паштун Кут провинции Фарьяб.

Пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии сообщает, что в результате авианалета самолета A29 на территории селения Худойкул уезда Бильчараг разрушены две укреппозиции боевиков, данные о потерях уточняются.

Кроме того в результате авиаударов по позициям экстремистов в провинциях Кундуз и Тахар, на северо-востоке страны, убито семь и ранено шесть боевиков.