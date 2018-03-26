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Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.


Опубликовано:26 Март, 2018  10:50, ]]>Печать]]>
 
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