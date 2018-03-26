Число пострадавших в столкновениях в Каталонии достигло ста

Число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии после задержания в Германии экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона возросло до 100. Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили медицинские службы.

Среди них сотрудники правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, по меньшей мере три человека задержаны.

Накануне многочисленные акции протеста, начавшиеся после задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, прошли около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Лериде и Жироне.

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural.

Сегодня Пучдемон, который был задержан в Германии накануне на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер.