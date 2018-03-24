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Новости » Ислам в вопросах

Всех ли ожидают муки в могиле?

Читатель спрашивает: Всех ли ожидают муки в могиле?

Муки в могиле считаются началом загробной жизни. Муки в могиле – это одиночество, страх, терзания, встреча с вопрошающими ангелами. Однако имеются сведения о том, что верующие и обладавшие высокими нравственными качествами люди смогут избежать всего этого. Например, такие качества, как помощь нуждающимся, чтение Корана, послушание жены пред мужем, изучение наук облегчат муки в могиле. Этому также способствуют выполнение в ночь похорон близкими покойника намаза вахшат, мольбы о прощении его грехов, чтение Корана и дарование этой благости душе усопшего и т.д. Со смертью человека закрывается и книга его деяний. Но некоторые деяния могут принести благость человеку и после его кончины и облегчить участь в могиле. Например, построенное им сооружение, которым пользуются люди (мосты, дороги, мечети и т.д.), авторство полезной книги, воспитание благочестивых сына или дочери.


Опубликовано:26 Март, 2018  11:13, ]]>Печать]]>
 
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