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Имам Садиг (а): "Верующие - братья. Они как единый организм. Если больно какой-то части тела, это чувствуют и все остальные. Их души едины".
("Аль-Кафи", т.2, стр.66, хадис 4)
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Имам Садиг (а): "...Их души едины"
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