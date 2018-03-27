В Восточной Гуте из плена боевиков освободили 28 человек

28 человек освободили из плена сирийские военные при зачистке города Эрбин в Восточной Гуте после вывода оттуда боевиков.

Как передает Islam.az, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, граждане были похищены боевиками.

Это уже не первое освобождение пленных сирийскими военными. Ранее из тюрем террористов в крупных поселениях Восточной Гуты были освобождены несколько групп людей. Также военные продолжают находить сети тоннелей боевиков, подпольные госпитали и оружейные склады.