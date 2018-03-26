Можно ли верующему выполнять намаз в доме, где он живет с членами семьи, которые грешат?

Читатель спрашивает: Если верующий живет в семье, некоторые члены которой употребляют спиртное, грешат, то можно ли ему выполнять намаз в этом доме?

В Исламе каждый несет ответственность лишь за свои поступки. Верующий должен в меру своих возможностей наставить членов своей семьи на верную стезю. Но если его попытки безуспешны, то лучше оставить этих людей в покое, наедине со своей судьбой. Во всяком случае, верующий, живущий в такой семье, должен продолжить свои богослужения. Также он должен соблюдать предосторожность в вопросах чистоты. Он не должен становиться соучастником греховных деяний членов своей семьи. Рекомендуется также после намазов помолиться, чтобы Аллах помог им встать на верный путь.