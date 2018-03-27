В Африне двое турецких солдат стали шехидами

В освобожденном от террористов сирийском регионе Африн двое солдат турецкой армии стали шехидами.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Haberler, информацию распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

Сообщается, что инцидент произошел в результате взрыва самодельной бомбы в ходе поисковых операций в очищенном от террористов Африне.

22 марта Вооруженные силы Турции уничтожили 41 террориста в результате нанесения ударов с воздуха по горам Кандил, расположенным на севере Ирака.

Напомним, что турецкая армия вместе со Свободной армией Сирии с 20 января этого года проводит в Африне антитеррористическую операцию "Оливковая ветвь", в результате которой Африн был очищен от террористических группировок.