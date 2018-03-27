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США могут заблокировать поставку Турции F-35 из-за С-400

Конгресс США может запретить поставку в Турцию истребителей F-35 в качестве ответной меры на поставку в страну российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась в пятницу в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских ЗРК С-400.

"США придают большое значение теме С-400, в конгрессе чувствуется желание связать С-400 с продажей F-35 в том смысле, что если мы купим С-400, то конгресс примет решение о запрете продажи F-35. Сенаторы это открыто не говорят, но в ходе разговоров с их советниками такой сигнал был получен. C-400 и F-35 — это совершенно разные темы. США угрожают не прямо, а исподтишка, показывая палку из-под бурки", — заявил Бозкыр в интервью газете Hurriyet по итогам своего визита в США.

По его словам, Турция готова рассмотреть предложение США о поставке ЗРК Patriot. "На этой неделе в Турцию приедет американская делегация, которая привезет предложение по системам Patriot. Пусть привезут, мы посмотрим, оценим. Но поскольку мы настаиваем на гарантиях конгресса по передаче технологий, до сих пор соглашение по Patriot мы не смогли подписать. Если американское правительство сможет сделать такое предложение с привлекательной ценой, Турция его рассмотрит", — добавил Бозкыр.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.


Опубликовано:27 Март, 2018  13:10, ]]>Печать]]>
 
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