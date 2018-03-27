Верховный суд рассмотрит конституционность многоженства

Верховный суд Индии согласился рассмотреть вопрос о конституционности существующего в стране многоженства среди мужчин-мусульман и практики никаха тахлиль – когда женщина выходит замуж за мужчину на одну ночь, чтобы формально получить возможность заново выйти замуж за прежнего супруга.

Коллегия судей верховного суда во главе с Дипаком Мисрой обратилась к правительству и комиссии по законодательству с просьбой выразить свою позицию по многоженству и никаху тахлиль, сообщает Islam.az со ссылкой на ansar.ru

Судьи намерены принять во внимание позицию предыдущей коллегии судей Верховного суда, которые признали незаконным одномоментный тройной талак (развод) и оставили открытым вопросы о полигамии и фиктивных браках.

Один из истцов, оспаривающих конституционность полигамии, утверждает, что женщина-мусульманка не имеет права вступать в несколько браков одновременно, а это якобы нарушает ее фундаментальные права.

В верховном суде даже собираются созвать новую коллегию из 5 судей для рассмотрения вопроса о полигамии и никахе тахлиль.