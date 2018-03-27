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Новости » Ислам в вопросах

Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы?

Читатель спрашивает: Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы?

В Исламе четко определены харамные и халяльные продукты. Мясо животного или птицы, которые умерщвлены дозволенным путем, можно употреблять в пищу как в сыром виде, так и отварном. При этом учитывается вкус каждого индивида и ситуация, в которой он оказался. Само по себе употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы не является харамом. Но если мясо в таком виде может причинить здоровью серьезный ущерб, то это – харам.


Опубликовано:28 Март, 2018  11:18, ]]>Печать]]>
 
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