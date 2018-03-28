Евросоюз просит Эрдогана вернуть греческих солдат

ЕС обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой вернуть на родину двух греческих военнослужащих, незаконно перешедших границу Турции. Об этом сообщил сам президент Турции, комментируя итоги своего визита в Болгарию, сообщает Anadolu.

«В ответ на просьбу представителей ЕС я ответил, что в Турции существует закон, и никто не может быть выше закона», - сказал Эрдоган.

Отметим, что 2 марта двое греческих военнослужащих были задержаны на территории Турции. Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

Напомним, что, комментируя данный инцидент, вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Анкара не будет экстрадировать двух греческих военнослужащих, незаконно перешедших турецкую границу.