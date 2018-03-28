Афганская авиация уничтожила грузовики талибов с 22 тоннами взрывчатки

Афганские военные сообщили о ликвидации на юге страны двух грузовиков талибов, которые перевозили более 22 тонн взрывчатки.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", два грузовика "Мазда", в которых боевики перевозили 22,4 тонны взрывчатки, были уничтожены на территории селения Хока в провинции Забуль в ходе атаки ВВС афганской национальной армии, сообщили в среду в Министерстве обороны республики.

"Взрывчатка направлялась лидером "теневым главой администрации" талибов в уезде Шах-Джой боевикам соседней провинции Урузган для осуществления террористической деятельности. В ходе операции также были убиты трое талибов, находившихся в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последние сутки в ходе операций силовых структур в стране ликвидированы 29 экстремистов, в том числе четыре боевика террористической организации ИГ, еще 23 человека ранены.