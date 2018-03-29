Боевики напали на отель в Мали, есть погибшие

Неизвестные напали на гостиницу La Falaise в городе Бандиагара, в центральной части Мали. Два человека ранены, один нападавший был ликвидирован.

Как передает İslam.az, нападавшие подошли к охраняемому входу в отель и открыли стрельбу. Охранники начали стрелять в ответ.

Пять вооруженных мужчин подошли к отелю La Falaise в городе Бандиагара и открыли огонь. Ранения получили не менее трех человек. Один из них — солдат, охранявший вход в гостиницу, — позже скончался. Охране удалось ликвидировать одного из нападавших, остальные скрылись. Ведутся поиски преступников.

Местная пресса пишет, что в этом отеле часто останавливаются сотрудники ООН и различных гуманитарных организаций.