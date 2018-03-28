Читатель спрашивает: В какой день по лунному календарю было ниспослано пророчеству Его Светлости Мухаммаду (с)?

Согласно религиозным источником, первое откровение Его Светлости Мухаммаду (с) было ниспослано в пещере Хира, вблизи Мекки, когда ему было 40 лет. О том, когда именно произошло это событие, информация различна. Согласно некоторым источникам, в основном шиитским, это произошло в 27-ой день месяца Раджаб. А согласно иным источникам, в основном суннитским, это событие приходится на месяц Рамазан.