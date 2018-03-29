Три иностранных сапера погибли в Карабахе

В оккупированном Арменией Нагорном Карабахе подорвался на мине автомобиль международной организации The HALO Trust, сообщает Islam.az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня утром.

"Погибли три человека, двое ранены. Их личности и гражданство уточняются", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что The HALO Trust - зарегистрированная в Великобритании и в США благотворительная некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов.