В Афганистане убит полевой командир талибов Мулла Мустафа

Один из полевых командиров Талибана Мулла Мустафа убит в результате столкновения боевиков с силами безопасности накануне вечером, передает Islam.az со ссылкой на Tolo News.

Столкновения правительственных сил Афганистана с боевиками произошли в ходе полицейской операции в районе Гозар города Герат.

Как сообщает местная полиция, командир Мулла Мустафа принимал участие в нападениях боевиков на город Герат, в частности, на южные районы. На месте нападения было обнаружено оружие.

В ходе операции был также убит телохранитель командира.

Талибан пока не подтвердил гибель Муллы Мустафы.