В России ликвидирована ячейка ИГ

Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки организации ИГ на территории Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе региональном управлении ФСБ России.

"В марте 2018 года в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в одном из муниципальных образований пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из ее участников через интернет поддерживал связь с членами международной террористической организации ИГ в Сирии", - сказали в пресс-службе, передает İslam.az.

В процессе контактов фигурант высказывал намерение выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке. "По адресу проживания подозреваемого обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы", - отметили в пресс-службе.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о пособничестве участию в террористической организации (ч.5 ст.33, ч.2 ст.205.5 УК РФ).