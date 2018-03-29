ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как быть женщине, если муж запрещает ей носить хиджаб, и даже грозится выгнать за это ее из дома? Как быть женщине, если муж запрещает ей носить хиджаб, и даже грозится выгнать за это ее из дома?
Можно ли принимать халяльную пищу в ресторане, где подают спиртное? Можно ли принимать халяльную пищу в ресторане, где подают спиртное?
Бин Салман: Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов Бин Салман: Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов
Всех ли ожидают муки в могиле? Всех ли ожидают муки в могиле?
Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы? Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Новости по миру

СМИ: Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране

В марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране, сообщают израильские СМИ.

В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

Согласно информации, F-35 не были замечены не только сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в Сирии. Была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами, неизвестно.


Опубликовано:29 Март, 2018  14:55, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
29 Март, 2018
Суд в США отказал Саудовской Аравии в отклонении исков по терактам 9/11
29 Март, 2018
В России ликвидирована ячейка ИГ
29 Март, 2018
В Афганистане убит полевой командир талибов Мулла Мустафа
29 Март, 2018
Три иностранных сапера погибли в Карабахе
29 Март, 2018
В Египте огласили первые результаты выборов президента

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
29 Март, 2018

Суд в США отказал Саудовской Аравии в отклонении исков по терактам 9/11
29 Март, 2018

СМИ: Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране
29 Март, 2018
В России ликвидирована ячейка ИГ
29 Март, 2018
В Афганистане убит полевой командир талибов Мулла Мустафа
29 Март, 2018

Председатель комитета: Вопрос о выделении мест Азербайджанскому институту теологии остается открытым
29 Март, 2018
Три иностранных сапера погибли в Карабахе
29 Март, 2018
В Египте огласили первые результаты выборов президента
29 Март, 2018

В какой день по лунному календарю было ниспослано пророчеству Его Светлости Мухаммаду (с)? Ислам в вопросах
29 Март, 2018
Боевики напали на отель в Мали, есть погибшие
29 Март, 2018
ВС Армении нарушили перемирие 110 раз за сутки
28 Март, 2018

Бин Салман: Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов
28 Март, 2018
Афганская авиация уничтожила грузовики талибов с 22 тоннами взрывчатки
28 Март, 2018
Российские наемники будут наводить порядок в Сирии
28 Март, 2018
Индия недовольна качеством российских истребителей
28 Март, 2018
Евросоюз просит Эрдогана вернуть греческих солдат
28 Март, 2018

Завершено строительство мечети "Гаджи Джавад" Фотолента
28 Март, 2018

Сегодня мовлуд имама Мухаммада Таги (а)
28 Март, 2018

Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы? Ислам в вопросах
28 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 119 раз за сутки
28 Март, 2018

Ким Чен Ын совершил свой первый международный визит
27 Март, 2018

Фонду пропаганды моральных ценностей выделено 6,1 млн манатов
27 Март, 2018
Верховный суд рассмотрит конституционность многоженства
27 Март, 2018
Сирийский район Тель-Рифат освобожден от террористов
27 Март, 2018

США могут заблокировать поставку Турции F-35 из-за С-400
27 Март, 2018
На севере Ирака уничтожены десятки террористов ПКК
27 Март, 2018

В Африне двое турецких солдат стали шехидами
27 Март, 2018

Можно ли верующему выполнять намаз в доме, где он живет с членами семьи, которые грешат? Ислам в вопросах
27 Март, 2018

В Восточной Гуте из плена боевиков освободили 28 человек
27 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
26 Март, 2018

США высылают 60 российских офицеров разведки
26 Март, 2018

Имам Садиг (а): "...Их души едины"
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com