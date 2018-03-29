СМИ: Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране

В марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране, сообщают израильские СМИ.

В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

Согласно информации, F-35 не были замечены не только сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в Сирии. Была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами, неизвестно.